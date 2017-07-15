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  5. 15 Temmuz 2017 11:57

Jose Mourinho: ''Ibrahimovic'e kapımız açık''

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, Zlatan Ibrahimovic'in gelecek sezon takımda kalabileceğini söyledi.

Jose Mourinho: ''Ibrahimovic'e kapımız açık''
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Sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Manchester United'da basına  açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki  Ibrahimovic'in istemesi halinde takıma yeniden dönebileceğini belirtti.

İsveçli golcünün sakatlık sürecinin aralık ayına kadar devam edeceğini  hatırlatan Mourinho, "Takımda kalmaya karar verirse ve aralık ayını beklerse geri  dönebilir. Ibrahimovic'e kapımız açık." diye konuştu.

Ibrahimovic ile sözleşme yenilemediklerini hatırlatan 54 yaşındaki  teknik direktör, "Bu konuda karar verilmesi için tüm taraflara zaman verildi.  Futbola üst düzey şekilde devam etmesini istiyoruz ve o da bunu istiyor." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon nisan ayında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında  sakatlanan Zlatan Ibrahimovic'in tedavisinin kulüp doktorları tarafından devam  ettiğini söyleyen Jose Mourinho, yıldız oyuncunun takımda kalmayı kabul etmesi  halinde aralık ayından önce sözleşme yenilemeyeceklerini de kaydetti.

Manchester United'da ilk sezonunda Ibrahimovic, çıktığı 46  karşılaşmada 28 kez ağları sarsarak takımın en golcü oyuncusu olmuştu.

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