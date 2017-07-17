Jose Mourinho transfere doymuyor

Manchester United’da hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Premier Lig’de zirveye oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvayan Jose Mourinho, Lukaku’dan bir yıldızı daha kadrosuna katmak üzere… Transfer sezonuna Everton’dan Romelu Lukaku’yu alarak başlayan Mourinho, şimdi de Perisic’i istiyor. Inter’de forma giyen Hırvat yıldız Ivan Perisic için İtalyan kulübünün kapısını çalan Manchester United, transferi sonlandırmaya yakın…

Romelu Lukaku için Everton’a 75 milyon pound bonservis bedeli ödeyen Manchester United, Perisic için de 40 milyon pound ödemeye hazır… Jose Mourinho’nun “Çok faydalı olur” şeklindeki raporunun ardından kolları sıvayan Manchester United yönetimi, Uzun süren uğraşlar sonucu Inter’i ikna etmeyi başardığı belirtiliyor. İngiliz kaynaklara göre transferin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Inter’in Finansal Fair Play kıskacında olmasını iyi değerlendiren Manchester United, 50 milyon pound’da ısrarcı olan İtalyan yöneticilerin inadını kırmayı başardı.