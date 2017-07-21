Kolarov, Roma yolunda

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray listesinde Kolarov'u almıştı. Ancak bu transferde Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber geldi. Manchester City menajeri Pep Guardiola, Kolarov'un yeni takımı açıkladı.



Beşiktaş ve Galatasaray defans hattını güçlendirmek adına Manchester City'nin Sırp yıldızı Aleksandar Kolarov'u transfer listesine almıştı.

Galatasaray, Sırp yıldızı sol bek pozisyonu için düşünürken Beşiktaş ise Brezilyalı stoper Marcelo'nun Lyon'a transfer olmasının ardından stoper bölgesi için Kolarov'u kadrosuna katmak istiyordu.

İtalyanlar'ın dev kulübü Roma da Kolarov'u transfer etmek için kolları sıvamıştı.

Guardiola resmen açıkladı

Hem sol bek, hem de sol stoper olarak oynayabilen Kolarov, İtalyan devi Roma ile anlaştı. Manchester City menajeri Pep Guardiola da Manchester United ile oynanan hazırlık maçının ardından Sırp savunmacının Roma'ya gideceğini resmen duyurdu. Kolarov, Roma'da Cengiz Ünder'in takım arkadaşı olacak. Roma Kolarov'la birlikte bu sezon 11. transferine imza attıracak.