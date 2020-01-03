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  5. 03 Ocak 2020 23:27

Leicester'da Çağlar Söyüncü için karar verildi!

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, devre arasında hiçbir oyuncunun ayrılığına izin vermeyeceklerini söyledi.

Leicester'da Çağlar Söyüncü için karar verildi!
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Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, transfer ile ilgili konuştu ve kimseyi bırakmayacaklarını söyledi.

Kadronun önemli isimlerini takımda tutacaklarını kaydedek Rodgers, "Bizim gitmesini istemediğimiz hiçbir oyuncu devre arasında ayrılmayacak. İlgi var, bazı kiralama teklifleri de var ancak gelecek sene Avrupa'da oynayacağız, geniş bir kadro lazım" dedi.

Leicester City'de Çağlar'ın adı Manchester City ile, James Maddison'un adı ise bir süredir Manchester United ile anılmaktaydı.

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