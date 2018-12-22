  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İngiltere Ligi
  5. 22 Aralık 2018 09:16

Livepool Premier Lig'de zirveyi bırakmadı

Wolverhampton deplasmanından 2-0 galip ayrılan Liverpool, Premier Lig'de liderliğini sürdürdü.

Livepool Premier Lig'de zirveyi bırakmadı
A+ A-

İngiltere Premier Lig'de 18. haftanın açılış maçında deplasmanda Wolverhampton Wanderers'ı 2-0 mağlup eden Liverpool, zirvedeki yerini korudu. Molineux Stadı'nda oynanan müsabakada Liverpool'un gollerini 18. dakikada Muhammed Salah ve 68. dakikada Virgil van Dijk attı. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, bir gol ve bir asistle takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

Bu sonucun ardından Liverpool, 48 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Haftaya 7. sırada giren Wolverhampton Wanderers ise 25 puanda kaldı. Ligde yoluna namağlup devam eden Liverpool, yenilmezlik serisini de 18 maça çıkardı.

İngiltere , Premier Lig , Wolverhampton , liverpool
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM