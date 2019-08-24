Liverpool 3-1 Arsenal (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool, 3-1'lik skorla kazandı.

Liverpool, ilk yarıyı Joel Matip'in golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı giren Liverpool, 49. dakikada Muhammed Salah'ın penaltı golüyle farkı artırdı. 10 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Mısırlı yıldız, skoru 3-0'a getirdi.

Arsenal'in tek golü 85. dakikada Lucas Torreira'dan geldi.

Arsenal'e karşı evindeki son 7 maçı kaybetmeyen Liverpool, 29 yıl sonra ligde en uzun galibiyet serisini yakaladı. (12 Maç). Liverpool bir maç daha kazanırsa, rekorunu kıracak.

