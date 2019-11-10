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  5. 10 Kasım 2019 21:41

Liverpool 3 - 1 Manchester City

İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Liverpool, konuk ettiği Manchester City'yi 3-1 mağlup etti.

Liverpool 3 - 1 Manchester City
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Premier Lig'in 12. haftası dev mücadeleye sahne oldu. Liverpool ile Manchester City, Anfield Road'da karşı karşıya geldi.

Şampiyonluğun iki adayının karşılaşmasında gülen taraf 3-1'lik skorla Kırmızılar oldu. Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 6' Fabinho, 13' Mohamed Salah ve 51. dakikada Sadio Mane'den geldi. City'nin tek golünü ise 78'de Bernardo Silva kaydetti.

Bu sonucun ardından Jürgen Klopp'un ekibi puanını 34 yapıp en yakın rakibiyle arasındaki farkı 8'e çıkarırken, Guardiola'nın takımı ise 25 puanda kaldı.

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Manchester City , Premier Lig , liverpool
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