Liverpool'a Lallana'dan kötü haber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Adam Lallana, sakatlığı nedeni·yle bi·rkaç ay sahalardan uzak kalacak.

Kulübün internet sitesine konuşan teknik direktör Jürgen Kloop, takımı ile Atletio Madrid arasında oynanan hazırlık maçında sakatlanan Lallana'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Lallana'nın ciddi bir sakatlık yaşadığını belirten Kloop, "Ne yazık ki Adam birkaç ay boyunca aramızda olamayacak. Ağustos ve eylülde iyileşemeyeceği şimdiden kesinleşti." ifadelerini kullandı.