  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İngiltere Ligi
  5. 04 Haziran 2019 20:36

Liverpool'da çifte ayrılık

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Liverpool'da çifte ayrılık yaşandı. Liverpool, sözleşmeleri sona eren Daniel Sturridge ve Alberto Moreno ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Liverpool'da çifte ayrılık
A+ A-

İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile kapattığı sezonun ardından kadro çalışmalarına başladı.

LIVERPOOL'DAN HARİKA GEÇİT TÖRENİ

Liverpool'un resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre takımla olan sözleşmesi sona eren iki oyuncuya veda edildi. Chelsea'dan 2013'te transfer edilen forvet Daniel Sturridge ve 2014'te Sevilla'dan alınan sol bek Alberto Moreno ile Liverpool'un yolları ayrıldı.

Liverpool'da toplamda 160 maça çıkan Sturridge 68 gol 26 asist ile mücadele ederken, 141 kez sahaya çıkan Moreno ise 3 gol 11 asist ile oynadı.

liverpool , daniel sturridge , Alberto Moreno
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM