Liverpool'da gündem Loris Karius

Liverpool'da Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in sakatlığı nedeniyle 4-8 hafta arası futboldan uzak kalması ve İstanbul'da Chelsea ile oynanacak olan UEFA Süper Kupa mücadelesinde yer alamayacak olması, teknik direktör Jürgen Klopp'u bir seçim yapmaya itti.

Yedek kaleci Simon Mignolet'in Club Brugge'a kiralanmasının ardından akıllara ilk gelen isim Loris Karius oldu.

Kırmızılar'ın, Beşiktaş'ta ikinci senesini geçiren Loris Karius'u geri çağırdığı ancak bu girişimden sonuç alamadığı öğrenildi. Liverpool'un bu girişimden sonuç alamamasının nedeni olarak ise Beşiktaş ile Liverpool arasında yapılan sözleşmede "Oyuncuyu geri çağırma" maddesinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Öte yandan Jürgen Klopp'un takımı, bonservisi elinde olan 35 yaşındaki kaleci Andy Lonergan'ı kısa vadeli bir sözleşmeyle kadrosuna kattı. Kaynak: Sporx

