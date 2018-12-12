Liverpool'da Joel Matip 1.5 ay sahalardan uzak kalacak

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un Kamerunlu stoperi Joel Matip'in, sakatlığı yüzünden sahalardan 1,5 ay uzak kalabileceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Napoli'yi 1-0 yendikleri UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında sakatlanan Matip'in, köprücük kemiğinde kırık tespit edildi.

Ameliyat edilecek 27 yaşındaki futbolcunun sağlığına kavuşmasının, 1,5 aya kadar uzayabileceği belirtildi.

Liverpool'da geçtiğimiz günlerde bir diğer savunma oyuncusu Joe Gomez de sakatlanmıştı.

