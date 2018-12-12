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  5. 12 Aralık 2018 23:11

Liverpool'da Joel Matip 1.5 ay sahalardan uzak kalacak

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynanan Napoli maçında sakatlanan Liverpoollu Matip'in, köprücük kemiğinde kırık tespit edildi. Matip'in, sakatlığı yüzünden sahalardan 1,5 ay uzak kalabileceği açıklandı

Liverpool'da Joel Matip 1.5 ay sahalardan uzak kalacak
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İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un Kamerunlu stoperi Joel Matip'in, sakatlığı yüzünden sahalardan 1,5 ay uzak kalabileceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Napoli'yi 1-0 yendikleri UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında sakatlanan Matip'in, köprücük kemiğinde kırık tespit edildi.

Ameliyat edilecek 27 yaşındaki futbolcunun sağlığına kavuşmasının, 1,5 aya kadar uzayabileceği belirtildi.

Liverpool'da geçtiğimiz günlerde bir diğer savunma oyuncusu Joe Gomez de sakatlanmıştı.

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