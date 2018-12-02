MAÇ ÖZETİ | Arsenal 4 - 2 Tottenham (Maç özeti)

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Kuzey Londra derbisinde Tottenham'ı 4-2 mağlup etti.

Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in forma giymediği maçta Arsenal, 10. dakikada penaltıdan Pierre-Emerick Aubameyang'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Tottenham, 30. dakikada Eric Dier ve 34. dakikada penaltıdan Harry Kane'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci devrede etkili performans sergileyen Arsenal, 56. dakikada Aubameyang, 74. dakikada Alexandre Lacazette, 77. dakikada Lucas Torreira'nın kaydettiği gollerle mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

Konuk takımda Jan Vertonghen, 85. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla 30 puana ulaşan Arsenal, Tottenham'ın averajla önünde 4. sıraya yükseldi.

KARŞILAŞMADA GERGİNLİK YAŞANDI

Mücadelenin ilk yarısında Dier'in attığı gol sonrasında Arsenal taraftarlarına sus işareti yapmasının ardından gerilen ortam, Kane'in attığı gol sonrasında tavan yaptı. Arsenal oyuncuları ile Tottenham'ın oyuncuları birbirlerine girerken, yaşanan gerginliğin ardından herhangi bir problem yaşanmadı.

MESUT ÖZİL KADRODA YER ALMADI

Arsenal'de Türk asıllı Alman milli oyuncu Mesut Özil, sırt ağrıları nedeniyle maç öncesinde kadrodan çıkarıldı.

