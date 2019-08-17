  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İngiltere Ligi
  5. 17 Ağustos 2019 21:49

Manchester City 2 - 2 Tottenham

Premier Lig'de Manchester City ile Tottenham, Etihad'da oynanan dev maçta 2-2'lik sonuçla berabere kaldı. Manchester City'nin uzatma anlarında bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Manchester City 2 - 2 Tottenham
A+ A-

Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, 2019-20 sezonunun 2. hafta maçında Tottenham'ı konuk etti.

dakikada Raheem Sterling'in golüyle Manchester City 1-0 öne geçerken Tottenham'ın yanıtı gecikmedi ve Pochettino'nun ekibi, 23'te Erik Lamela'nın şık golüyle durumu 1-1'e getirdi.

Manchester City, 35. dakikada Arjantinli golcüsü Sergio Agüero'nun ayağından bulduğu golle bir kez daha öne geçmeyi başardı. Bu gol, ilk yarının da sonucunu belirledi ve City, devreye 2-1 önde girdi. İkinci yarıya geride başlayan Tottenham, bu kez oyuna yeni giren Lucas Moura ile skoru 2-2'ye getirdi.

Manchester City, 90+2. dakikada Gabriel Jesus ile üçüncü golü de buldu ancak VAR, pozisyonun öncesinde Laporte'un elle oynadığını tespit ederek golü geçerli saymadı ve maç 2-2 bitti.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Arsenal 2 - 1 Burnley
Everton 1 - 0 Watford
Southampton 1 - 2 Liverpool
Aston Villa 1 - 2 Bournemouth
Norwich City 3 - 1 Newcastle United
Brighton & Hove Albion 1 - 1 West Ham United

Manchester City , Tottenham
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM