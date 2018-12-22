Manchester City 2 - 3 Crystal Palace

Premier Lig'de haftanın sürprizi Crystal Palace'dan geldi. Manchester City deplasmanına çıkan Crystal Palace rakibini deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Manchester City maç boyunca eski görüntüsünden uzak bir görüntü sahaya yansıttı. Bu sürpriz ile sona eren maçta Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri Jeffrey Schlupp, Andros Townsend ve Luka Milivojevic kaydederken, City'nin golleri de İlkay Gündoğan ve Kevin de Bruyne'den geldi.

Bu sonucun ardından Manchester City 44 puanda kaldı ve Liverpool'un 4 puan gerisine düştü. Şampiyonluğun bir diğer adayı Chelsea ise evinde Leicester City'e 1-0 yenildi.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Arsenal 3 - 1 Burnley

Bournemouth 2 - 0 Brighton & Hove Albion

Chelsea 0 - 1 Leicester City

Huddersfield Town 1 - 3 Southampton

Newcastle United 0 - 0 Fulham

West Ham United 0 - 2 Watford



