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  5. 31 Ağustos 2019 19:32

Manchester City 4 - 0 Brighton

Premier Lig'de son şampiyon Manchester City, 4. hafta mücadelesinde Brighton'u 4-0 mağlup etti. Agüero 2 golle galibiyette başrol oynadı.

Manchester City 4 - 0 Brighton
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Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City ile Brighton, Ettihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Manchester City'e farklı galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Kevin de Bruyne, 42 ve 55'te Sergio Agüero, 79'da Bernardo Silva kaydetti. Agüero, Pep Guardiola yönetiminde çıktığı 134. maçta böylece 101. golünü kaydetmiş oldu.

4 maçta 14 gol atan Manchester City, 3. galibiyetini alıp puanını 10 yaptı. Brighton ise 4 puanda kaldı.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Chelsea 2 - 2 Sheffield United
Newcastle United 1 - 1 Watford
Leicester City 3 - 1 Bournemouth
Crystal Palace 1 - 0 Aston Villa
West Ham United 2 - 0 Norwich City
Southampton 1 - 1 Manchester United

Manchester City , Brighton
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