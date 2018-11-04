Manchester City 6 - 1 Southampton

İngiltere Premier Ligi'in 11. haftasında Manchester City sahasında Southampton'ı konuk etti.

Etihad'taki mücadelenin hemen başında Hoedt'in kendi kalesine attığı golle öne geçen Manchester City, 12. dakikada Agüero ile farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Dakikalar 18'i gösterdiğinde Sterling'in pasında Silva farkı üçe çıkan isim oldu. Southampton, tek golünü Ings'in penaltısıyla bulurken, Sterling 38'de skoru 4-1'e getirdi.

Maça damga vuran Sterling, 2. yarıda bir gol daha attı. Son dakikada skoru belirleyen isim yine Sterling'in pasında Sane oldu: 6-1.

City böylece 29 puana yükseldi ve Liverpool'un kaybı sonrası 2 puan farkla zirvede yer aldı.

