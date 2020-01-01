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  5. 01 Ocak 2020 22:31

Manchester City-Everton maç sonucu: 2-1

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City, Everton'ı Gabriel Jesus'un golleriyle 2-1 mağlup etti.

Manchester City-Everton maç sonucu: 2-1
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Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, Etihad Stadı'nda Everton'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, Gabriel Jesus'un 51 ve 58. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Everton'da Richarlison 71. dakikada attığı golle skoru belirledi: 2-1.

Bu sonuçla Manchester City puanını 44'e çıkarırken, Everton 25 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan diğer karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Brighton & Hove Albion-Chelsea: 1-1
Burnley-Aston Villa: 1-2
Southampton-Tottenham: 1-0
Newcastle United-Leicester City: 0-3
Watford-Wolverhampton: 2-1
West Ham United-Bournemouth: 4-0
Norwich City-Crystal Palace: 1-1
Manchester City-Everton: 2-1

(AA)

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Futbol , Manchester City , Premier Lig , everton
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