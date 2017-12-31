Manchester City'de De Bruyne şoku !

Bu yıl gösterdiği performans ile futbol dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Kevin De Bruyne için sakatlık şoku. 0-0’lık beraberlik ile City’nin 18 maçlık galibiyet serisinin sona erdiği Crystal Palace deplasmanında yıldız oyuncu çok sert bir müdahale ile yerde kaldı.

Maçın son anlarında Crystal Palace bir penaltı atışından yararlanamadı ve dönen top karşı bir atağa dönüşecekken Jason Puncheon, De Bruyne’ü çok sert bir tekmeyle yere indirdi. Sert faul sonrası hem Puncheon hem de De Bruyne sahayı sedye ile terk etti.

Hakem Jonathan Moss’un pozisyonu sadece sarı kart ile geçiştirmesi ise büyük tepki topladı.

De Bruyne’nin sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.