Manchester United 1 - 0 Leicester City (Premier Lig)

Ligin beşinci hafta maçında Manchester United, Leicester City'i Old Trafford'da ağırladı.
Manchester ekibi, Marcus Rashford'un 8. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Leicester forması giyen milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Çağlar, 8. dakikada penaltıyı yaptıran oyuncu oldu.
Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 8'e yükseltti. Leicester City, sezonun ilk yenilgisini aldı ve 8 puanda kaldı.
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