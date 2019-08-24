Manchester United 1 - Crystal Palace 2 (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Crysal Palace, 2-1 kazandı.

Crystal Palace, 32. dakikada Jordan Ayew'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Manchester United, 69. dakikada Marcus Rashford ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Daniel James, 89. dakikada skoru eşitleyen golü attı. Crystal Palace, 90+3. dakikada kontra ataktan Patrick van Aanholt'un golüyle kazandı.

Crystal Palace, bu galibiyetle birlikte 1989'dan bu yana Old Trafford'daki ilk galibiyeti aldı.

LEICESTER CITY KAZANDI

Leicester City ise milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika forma giydiği maçta deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini, 38. dakikada James Vardy ve 70. dakikada Harvey Lewis Barnes kaydetti. Sheffield United'ın tek golü ise 62. dakikada Oliver McBurnie'den geldi.