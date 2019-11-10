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  5. 10 Kasım 2019 20:09

Manchester United 3 - 1 Brighton Hove Albion

Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United sahasında Brighton Hove Albion'ı 3-1 mağlup etti.

Manchester United 3 - 1 Brighton Hove Albion
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Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United, Brighton Hove Albion'ı konuk etti.

Manchester United, 17. dakikada Andreas Pereira ve 19. dakikada Davy Pröpper (k.k.) golleriyle 2-0 öne geçti.

Deplasman ekibi Brighton Hove Albion, 64. dakikada Lewis Dunk'ın golüyle farkı bire indirdi: 2-1. İki dakika sonra Solskjaer'in öğrencileri 66'da Marcus Rashford ile tekrar farkı ikiye çıkardı ve maçı da 3-1 kazandı.

Bu sonuçla puanını 16'ya çıkaran Manchester United, haftayı 7. sırada kapattı. Brighton Hove Albion ise 15 puanla 11. basamakta yer aldı.

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Premier Lig , Manchester United , Brighton & Hove Albion
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