Manchester United 3 - 1 Brighton Hove Albion

Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United, Brighton Hove Albion'ı konuk etti.

Manchester United, 17. dakikada Andreas Pereira ve 19. dakikada Davy Pröpper (k.k.) golleriyle 2-0 öne geçti.

Deplasman ekibi Brighton Hove Albion, 64. dakikada Lewis Dunk'ın golüyle farkı bire indirdi: 2-1. İki dakika sonra Solskjaer'in öğrencileri 66'da Marcus Rashford ile tekrar farkı ikiye çıkardı ve maçı da 3-1 kazandı.

Bu sonuçla puanını 16'ya çıkaran Manchester United, haftayı 7. sırada kapattı. Brighton Hove Albion ise 15 puanla 11. basamakta yer aldı.

