Manchester United 3 - 1 Huddersfield Town

Manchster United, Solskjaer yönetiminde uçuşa geçti. Norveçli teknik adamla ilk maçında Cardiff'i 5-1 yenen Kırmızı Şeytanlar, Huddersfield'ı da 3-1 mağlup etti.

ManU farklı galibiyeti getiren goller ise 28. dakikada Matic ile 64 ve 78. dakikalarda Pogba'dan geldi. Huddersfield'ın tek sayısını ise 88'de Zanka kaydetti.

Bu sonuçla 32 puana yükselen Manchster United 6. sıraya yerleşti. 10 puanlı Huddersfield Town ise yine son sırada kaldı.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Burnley 1 - 5 Everton

Fulham 1 - 1 Wolverhampton

Tottenham 5 - 0 Bournemouth

Liverpool 4 - 0 Newcastle United

Crystal Palace 0 - 0 Cardiff City

Leicester City 2 - 1 Manchester City