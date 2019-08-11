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  5. 11 Ağustos 2019 20:22

Manchester United 4 - 0 Chelsea

İngiltere Premier Lig'in ilk haftası, dev bir maça sahne oldu. Manchester United, Chelsea'yi Old Trafford'da konuk etti. Rakibine karşı büyük bir üstünlük kuramasa da, kontrolü elinde tutup müthiş bir skor elde eden Manchester United, Chelsea'yi 4-0 mağlup ederek sezona 3...

Manchester United 4 - 0 Chelsea
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Premier Lig'in ilk haftası, Manchester United ile Chelsea arasındaki maçla bitti.

Ev sahibi Manchester United, Rashford'ın 18. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Martial'in 65. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkaran Manchester United'da Rashford, 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak durumu 3-0'a getirdi.

James, 81. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti ve Manchester United, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Üçer puanı bulunan takımlardan Manchester City, gol averajıyla Manchester United'ın önünde ilk haftayı lider tamamladı.

Manchester United , chelsea
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