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  5. 08 Aralık 2018 20:21

Manchester United 4 - 1 Fulham

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester United evinde ağırladığı Fulham'ı iyi bir oyunla 4-1 yenerek Liverpool derbisi öncesi moral buldu.

Manchester United 4 - 1 Fulham
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Manchester United, 9. dakikada Ashley Young ile öne geçti. 28'de Juan Mata farkı 2'ye çıkardı. İlk 2 golün asistini de Rashford yaptı. 42. dakikada Romelu Lukaku, ilk yarının skorunu belirledi.

Fulham, 67. dakikada Kamara ile farkı 2'ye indirdi ancak bu golden 1 dakikada sonra Andre-Franck Zambo-Anguissa kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İlk 2 golün asistini yapan Rashford, 82. dakikada maçın skorunu ilan etti. Bu galibiyetle Manchester United, puanını 26'ye yükseltti. Son sıradaki Fulham 9 puanda kaldı.

Manchester United, gelecek hafta Liverpool ile Anfield'da derbiye çıkacak. Fulham ise sahasında West Ham ile Londra derbisi oynayacak.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Bournemouth 0 - 4 Liverpool
Cardiff City 1 - 0 Southampton
Manchester United 4 - 1 Fulham
Arsenal 1 - 0 Huddersfield Town
Burnley 1 - 0 Brighton & Hove Albion
West Ham United 3 - 2 Crystal Palace

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