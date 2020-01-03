Manchester United'da Pogba krizi büyüyor!

Fransız futbolcunun menajeri Mino Raiola, geçtiğimiz günlerde Pogba'nın artık planları olan büyük bir takıma ihtiyaç duyduğunu söylemişti.

Bu açıklamaya tepki gösteren Manchester United taraftarları, 26 yaşındaki yıldızdan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Pogba'nın bileğinden geçirdiği sakatlık nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Norveçli teknik adam, Fransız futbolcunun sürekli gündemde olmasından dolayı yıprandığını ve bir süre dinlenmesi gerektiğini söyledi.

Bu sezon sakatlık problemleri nedeniyle istikrar yakalayamayan Pogba yalnızca 7 maçta Manchester United forması giydi.

