  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İngiltere Ligi
  5. 23 Kasım 2018 08:12

Maurizio Sarri'nin yeni hedefi Cengiz Ünder

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için Roma'ya teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

Maurizio Sarri'nin yeni hedefi Cengiz Ünder
A+ A-

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in talipleri her geçen gün artıyor. Arsenal ve Bayern Münih'in ardından Cengiz Ünder bir devin daha radarına girdi.

CHELSEA'NİN TEKLİFİ...

Sky Italia'da yer alan habere göre; Chelsea, Cengiz Ünder için Roma'ya 35 milyon euro ve Andreas Christensen'i teklif etmeye hazırlanıyor.

"SARRI İSTİYOR"

Haberde; Cengiz'in transferinde Bayern Münih'in favori olduğu ancak Maurizio Sarri'nin de 22 yaşındaki futbolcuyu takımında görmek istediği belirtildi. Roma'da bu sezon 14 maça çıkan milli futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı. Kaynak: Sporx

Cengiz Ünder , Premier Lig , roma , chelsea
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM