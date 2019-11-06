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  5. 06 Kasım 2019 19:22

Mesut Özil davasında flaş gelişme!

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'de forma giyen iki futbolcuya bıçaklı saldırı girişiminde bulunma iddiasıyla yargılanan sanıklardan Jordan Northover, mahkemede suçunu itiraf etti. Northover, Ashley Smith'le birlikte, iki futbolcunun kol saatlerini çalmak amacıyla...

Mesut Özil davasında flaş gelişme!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile Bosna Hersekli oyuncu Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırı girişimi iddiasıyla yargılanan sanıklardan Jordan Northover da suçunu itiraf etti.

Londra'da gerçekleştirilen duruşmada, 26 yaşındaki Northover, 25 Temmuz'da yaşanan bıçaklı saldırı girişiminde Arsenal takımı oyuncularından Mesut ile Kolasinac'ın eşyalarını çalmaya çalıştığını kabul etti.

Mahkeme hakimi, suçunu daha önce itiraf eden Ashley Smith için 8 Kasım Cuma günü, Northover hakkında ise ileri bir tarihte karar verileceğini duyurdu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 25 Temmuz'da araçta bulundukları sırada motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, güvenlik gerekçesiyle Arsenal'in sezon başındaki lig maçlarında kadroya alınmamıştı.

Londra Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan Ashley Smith ile Jordan Northover'ın, hırsızlığa teşebbüs ve silahlı saldırı girişiminden mahkemeye çıkarılacağı belirtilmişti.

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