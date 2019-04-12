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  5. 12 Nisan 2019 20:42

Mesut Özil genç hayranını sevindirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, görme yetisini kaybeden küçük hayranıyla bir araya geldi.

Mesut Özil genç hayranını sevindirdi
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Sosyal medya hesabından buluşmanın görüntülerini paylaşan Türk asıllı Alman futbolcu, ender görülen bir rahatsızlık sonucu Mikey isimli hayranının gözlerinin görmediğini ancak bu durumun onu futbol oynamaktan alıkoyamadığını kaydetti.

30 yaşındaki Mesut Özil, Mikey'nin hayallerinin peşinden gideceğine inandığını yazdı. Mesut Özil'in paylaştığı görüntüde, Mikey'nin elleriyle yıldız futbolcunun yüzüne ve saçlarına dokunarak iletişim kurması yer alıyor.

Happy to have had the chance to meet my special fan Mikey yesterday. He lost his eyesight due to a rare eye disease but this certainly does not stop him from playing football ????????⚽ I know youll continue to follow your dreams, young man ❤???????? #M1Ö #YaGunnersYa pic.twitter.com/fVdj1tOTwG

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 12, 2019

Mikey , mesut ozil
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