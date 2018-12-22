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  5. 22 Aralık 2018 18:25

Mesut Özil için bomba iddia!

Alman basını, Arsenal'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu Mesut Özil'in devre arası kulübüyle yollarını ayıracağını iddia etti. Haberde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in yanı sıra İspanya, İtalya ve İngiltere'den birçok kulübün Mesut Özil'i istediği vurgulanırken, İngiliz...

Mesut Özil için bomba iddia!
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Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da haftalık 350 bin Sterlin kazanan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in adı sık sık birçok kulüple anılmaya başlandı. Alman basını, yıldız oyuncunun kulübünde mutlu olmadığını ve devre arasında ayrılmak istediğini manşetlerine taşıdı.

2021 yılında İngiliz kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Özil ile Türkiye'den Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in de ilgilendiği belirtilirken, İspanya, İtalya ve İngiltere'den birçok kulübün Mesut Özil'i istediği vurgulandı.

İngiliz basını ise Mesut Özil'in yeniden Real Madrid'e döneceğini duyurdu. Arsenal Kulübü'nün 30 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'in yıldızı Isco'yla takas etmeyi düşündüğünü yazdı.

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