Mohamed Salah, Barcelona maçında yok

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, Newcastle United deplasmanında skor 2-2 iken Mohamed Salah'ı kaybetmişti. Rakip kaleci ile çarpışarak yerde kalan Mısırlı yıldız, oyuna devam edemeyince gözyaşları içinde sahayı terk etmişti.

"SALAH BEYİN SARSINTISI GEÇİRMİŞ"

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, sakatlığı devam eden Roberto Firmino'nun yanı sıra Mohamed Salah'ın da Barcelona karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Klopp, "Salah ve Firmino bizimle olmayacak ve Barcelona'yı yenmek için mükemmel olmak zorundayız. Bu mümkün mü? Mümkün ve muhtemel. Tüm tecrübemizi ve gücümüzü Anfield Road'da ortaya koyacağız. Salah, bir beyin sarsıntısı geçirmiş. Bu nedenle oynamasına izin verilmiyor. Salah kendini iyi hissettiğini söylüyor, oynamak istiyor ama doktorlar için durumu yeterince iyi değilmiş" ifadelerini kullandı.

