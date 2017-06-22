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  5. 22 Haziran 2017 13:17

Mohamed Salah, resmen Liverpool'da

Premier Lig devi Liverpool, 34 milyon poundluk rekor bonservis bedeliyle Roma'dan Mohamed Salah'ı renklerine bağladı.

Mohamed Salah, resmen Liverpool'da
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Premier Lig devi Liverpool kulüp tarihine geçecek rekor transfere imza attı. Kırmızı-beyazlılar prensip anlaşmasına vardığı ve sağlık kontrolünden geçirdiği Roma'nın yıldızı Mohamed Salah'ı kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi bu transfer karşılığında İtalyan kulübüne 34 milyon pound bonservis bedeli ödeyecek. 

Haftada tam 90 bin pound kazanacak

Mısırlı yıldız, 5 yıllık sözleşme karşılığı haftada tam 90 bin pound kazanacak.

Chelsea ile başarısız geçen serüvenin ardından Salah geçen sezon Roma'da 19 gol, 12 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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