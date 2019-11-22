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  5. 22 Kasım 2019 14:51

Mourinho'nun ilk transfer bombası Ibrahimovic

Jose Mourinho, adı Milan ile anılan Zlatan Ibrahimovic'i Tottenham Hotspur'a getirmeyi düşünüyor.

Mourinho'nun ilk transfer bombası Ibrahimovic
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İngiliz basınında yer alan haberde, Portekizli menajerin eski öğrencisi Zlatan Ibrahimovic’i istediği belirtildi. LA Galaxy'ye veda eden 38 yaşındaki forvetin yeni yılda bedelsiz olarak transfer edilebileceğini yazıldı. 2016 yılında Mourinho, Ibrahimovic'i bonservis ödemeden Manchester United'a getirmişti.

Fernando Llorente yollarını ayıran ve Harry Kane'in yanına bir alternatif düşünen Tottenham, Avrupa'ya dönmeyi planlayan Ibrahimovic ideal isim olarak öne çıkıyor.

Avrupa’ya dönmek isteyen 38 yaşındaki golcü futbolu için Milan’ın devrede olduğu ancak Mourinho etkisiyle Tottenham’ın da hamle yapabileceği aktarıldı. Daha önce Manchester United’da beraber çalışan ikilinin yeniden Londra’da buluşması amaçlanıyor.

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İngiltere , Premier Lig , Tottenham Hotspur , mourinho , zlatan ibrahimovic
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