Nicklas Bendtner: Mesut Özil gece hayatına düşkündü!

Arsenal'in eski oyuncularından Nicklas Bendtner, çıkardığı yeni kitabında Mesut Özil ile ilgili dikkat çeken bir anısını paylaştı.

Mesut Özil'in "gece hayatına çok düşkün" bir oyuncu olduğunu söyleyen Danimarkalı oyuncu, Londra'da kendisiyle birçok gece dışarı çıktıklarını söyledi.

Mesut Özil'i Londra'da gezdirdiğini kaydeden Bendtner, "Mesut Özil, Real Madrid'den çok fazla parti yaptığı için ayrılmıştı. Bunu kabul etmiyor, kabul etmemekte inat ediyor ancak bu böyle. Arsenal'deki ikinci gününde idmanda yanıma geldi ve, 'Duydum ki gece hayatını keşfetmek istediğinde başvurulması gereken adam senmişsin' dedi. Ben de 'yanlış diyemem' diye cevap verdim. Çok detaya girmeden, anlatılması gereken çok şey olduğunu söyleyebilirim. Özil tam bir bekardı ve Londra'daki ilk haftasında 3 kez dışarı çıktık" dedi.

"ATEŞİ NASIL VERECEĞİNİ BİLİRDİ"

Mesut Özil'in kadınlara nasıl yaklaşılacağını bildiğini söyleyen golcü oyuncu, "Kulüpte çok çılgın ya da talepkar davranışları olmazdı ancak ateşi nasıl vereceğini bilirdi. Birçokları gibi de kadınları severdi, bu konuda kuşku yok. Onun kendini beğendiğini söyleyenler oluyordu ancak ben böyle bir şey yaşamadım. Sessiz biri ve bu da insanların kafasını karıştırıyor" ifadelerini kullandı.

2013/14 sezonunda Real Madrid'den Arsenal'e transfer olan Mesut Özil, 6 sezondur İngiliz ekibinin formasını terletiyor.

Kaynak: Sporx

