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  5. 15 Aralık 2019 21:36

ÖZET | Arsenal 0-3 Manchester City maç sonucu

Manchester City, Kevin De Bruyne'nin 2 gol ve 1 asistle oynadığı maçta Arsenal'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. Arsenal - Manchester City maç özeti haberimizde...

ÖZET | Arsenal 0-3 Manchester City maç sonucu
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İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City, 3-0'lık skorla kazandı. Arsenal - Manchester City maç özeti haberimizde...

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 2 ve 40. dakikalarda Kevin De Bruyne, 15. dakikada Raheem Sterling attı. De Bruyne, Sterling'in golünde de asisti yapan oyuncu oldu.

Arsenal, Manchester City'e karşı oynadığı son 5 maçı kaybetti ve 34 yıl sonra ilk kez bir rakibine üst üste 5 kez yenilmiş oldu.

Bu sonucun ardından Manchester City, puanını 35'e yükseltti ve ikinci Leicester ile arasındaki farkı 4 puana indirdi. Arsenal ise 22 puanda kaldı ve ilk 4'ün 7 puan uzağında kaldı.

Arsenal, gelecek hafta Everton'a konuk olacak. Manchester City ise sahasında Leicester'ı ağırlayacak.

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