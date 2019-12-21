ÖZET | Everton 0-0 Arsenal maç sonucu

İngiltere Premier Lig'de hoca değişikliği yapan Everton ve Arsenal, 18. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan maçta gol de, kazanan da çıkmadı ve takımla 0-0'lık sonuçla sahadan 1 puanla ayrıldı. Everton Arsenal maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Everton'da yeni teknik direktör Carlo Ancelotti ve Arsenal'de yeni teknik direktör Mikel Arteta'nın tribünde yer aldığı maçta tempo düşüktü ve iki takım gol pozisyonu bulmakta zorlandı.

CENK SONRADAN GİRDİ, OYUNDAN ALINDI

Milli oyuncumuz Cenk Tosun, kulübede başladığı maçın 11. dakikasında Iwobi'nin sakatlanmasıyla oyuna dahil oldu ve 80. dakikada yerini Moise Kean'e bıraktı.

Bu sonucun ardından Everton üst üste 2. beraberliğini alarak 19 puana yükselirken, Arsenal ise son 4 maçta 3. kez puan kaybederek 23 puanda kaldı.

Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak, Everton ise evinde Burnley'i konuk edecek.

