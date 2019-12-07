ÖZET | Everton 3-1 Chelsea maç sonucu

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Everton evinde Chelsea ile karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi Everton 3-1'lik skorla kazandı.

Hafta arasında teknik direktör Marco Silva ile yollarını ayıran ve geçici teknik direktör Duncan Ferguson ile maça çıkan Everton'a galibiyeti getiren goller, 5. dakikada Richarlison ile 49. ve 84. dakikalarda Calvert-Lewin'den geldi. Chelsea'nin tek sayısını ise 52. dakikada Mateo Kovacic kaydetti.

Everton'da milli oyuncumuz Cenk Tosun hoca değişikliğinin ardından da süre alamadı ve kulübede maçı tamamladı.

Bu sonucun ardından Everton 3 maçlık yenilgi serisine nokta koydu ve 17 puana yükselerek nefes aldı. Chelsea ise son 4 maçta 3. kez sahadan yenilgiyke ayrılarak 29 puanda kaldı.

Premier Lig'in 17. haftasında Chelsea evinde Bournemouth ile karşılaşacakken, Everton ise deplasmanda Manchester United'a konuk olacak.

