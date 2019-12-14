ÖZET | Liverpool - Watford maç sonucu: 2-0

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool evinde ligin dibindeki Watford'u konuk etti. Anfield Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı ve ligde galibiyet serisi 8 maça çıktı.

Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 38. dakikada Sadio Mane'nin asistinde ve 90. dakikada Divock Origi'nin asistinde Muhammed Salah'tan geldi. Salah, Watford ile oynadığı 5 maçta 10 gole katkı verdi. Karşılaşmanın 50. dakikasında Sadio Mane'nin ağları bulan topu ise VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

SALAH, WATFORD'A KARŞI BİR BAŞKA

Bu maçtaki 2 golle birlikte Muhammed Salah, Watford ile oynadığı son 5 maçta 8 gol ve 2 asistlik bir performansa ulaşmış oldu.

Bu skorun ardından ligde 16 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 49 yapan Liverpool zirvede rahat yürüyüşünü sürdürdü. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Watford ise 9 puanla ligin dibindeki yerini değiştiremedi.

Liverpool, Kulüplerarası Dünya Kupası'nda mücadele ettikten sonra 26 Aralık'ta Leicester City'ye konuk olacak. Watford ise evinde Manchester United'ı konuk edecek.

LIVERPOOL'DAN TARİHİ PERFORMANS

İngiltere'de en üst seviyedeki ligde 131 yıllık tarih boyunca ilk kez bir takım üst üste 26 maçta, 25 galibiyet ve 1 beraberlik almayı başardı (78 puanın 76'sını aldılar).

