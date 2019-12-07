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  5. 07 Aralık 2019 22:46

ÖZET | Manchester City 1 - Manchester United 2 maç sonucu

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasındaki dev derbide Manchester United, deplasmanda Manchester City'yi 2-1 mağlup etti. Manchester City - Manchester United maç özeti haberimizde...

ÖZET | Manchester City 1 - Manchester United 2 maç sonucu
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İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City, evinde Manchester United'la ile karşı karşıya geldi. Ethiad Stadı'nda oynanan büyük derbiyi Manchester United 2-1'lık skorla kazandı. Manchester City - Manchester United maç özeti haberimizde...

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada Marcus Rashford (P) ve 29. dakikada Anthony Martial kaydetti.. Manchester City'nin tek golünü 85. dakikada Nicolas Otomendi attı.

United bu sonuçla 24 puana yükseldi ve 5.'lik koltuğuna oturdu. Manchester City'de ise kötü gidişat devam etti ve 32 puanla 3. sırada kaldı.

Bu sonuçla Liverpool ile Manchester City arasındaki puan farkı da 14'e yükselmiş oldu.

Maçın ilk yarısının sonunda tartışmalı bir penaltı pozisyonu yaşandı.

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