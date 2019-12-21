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  5. 21 Aralık 2019 22:56

ÖZET | Manchester City - Leicester City maç sonucu

İngiltere Premier Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Manchester City, sahasında Leicester City'i konuk etti. Manchester City - Leicester City maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Manchester City - Leicester City maç sonucu
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Ligde zirve mücadelesi veren takımların karşılaşmasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Leicester City'yi ağırladı. Etihad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanmayı başardı. Leicester City bu mağlubiyetle 9 maç sonra ligde ilk defa kaybetmiş oldu. Manchester City - Leicester City maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Manchester City'nin golleri 30. dakikada Riyad Mahrez, 43. dakikada İlhan Gündoğan ve 69. dakikada Gabriel Jesus'tan geldi. Leicester City'nin golünü ise 22. dakikada Jamie Vardy kaydetti.

Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Leicester City 39 puanla ikinci sırada kalırken, Manchester City ise 38 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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