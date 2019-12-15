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  5. 15 Aralık 2019 20:21

ÖZET | Manchester United 1-1 Everton maç sonucu

Manchester United, sahasında konuk ettiği Everton ile 1-1 berabere kaldı.

ÖZET | Manchester United 1-1 Everton maç sonucu
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İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester United ile Everton karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Everton, 36. dakikada Victor Lindelöf'ün kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Manchester United adına eşitliği sağlayan golü 77. dakikada Mason Greenwood attı.

Everton'da Cenk Tosun yedek kulübesinde bekledi. Oumar Niasse ise 89. dakikada Moise Kean'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 25'e, Everton ise 18'e yükseltti.

Manchester United, gelecek hafta Watford'a konuk olacak. Everton ise sahasında Leicester'ı ağırlayacak.

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