  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İngiltere Ligi
  5. 30 Kasım 2019 17:58

ÖZET | Newcastle United-Manchester City maç sonucu: 2-2

İngiltere Premier Lig'de Manchester City iki kez öne geçtiği maçta Newcastle United ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

ÖZET | Newcastle United-Manchester City maç sonucu: 2-2
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Ligin 14. haftasının açılış mücadelesinde Newcastle United, şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City'yi St. James' Park'ta konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester City, 22. dakikada Raheem Sterling'in golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Newcastle United, 25. dakikada Jetro Willems'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Manchester City, 82. dakikada Kevin De Bruyne'ün fileleri havalandırmasıyla müsabakada 2-1 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Newcastle United, 85. dakikada Jonjo Shelvey'nin golüyle mücadeleye yeniden denge getirdi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Manchester City, puanını 29'a, Newcastle United ise 16'ya yükseltti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Futbol , Manchester City , İngiltere Premier Lig , Newcastle United
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM