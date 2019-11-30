ÖZET | Tottenham - Bournemouth maç sonucu: 3-2

İngiltere Premier Lig'de 14. hafta maçında Tottenham ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Maçta kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Tottenham oldu. Tottenham Bournemouth maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

TOTTENHAM - BOURNEMOUTH MAÇ DETAYLARI

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 21. ve 50. dakikada Dele Alli, 69. dakikada Moussa Sissoko kaydetti. Bournemouth'un golleri 73 ve 90+6. dakikada Harry Wilson'dan geldi.

Jose Mourinho ile çıktığı 3. resmi maçını kazanan Tottenham, ligde puanını 20'ye yükseltti. Bournemouth 16 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham, Jose Mourinho'nun eski takımı Manchester United'a konuk olacak. Bournemouth, Crystal Palace'a konuk olacak.

