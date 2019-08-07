Premier Lig Heyecanı 9 Ağustos’ta Başlıyor

Geçtiğimiz sezon son maça kadar müthiş bir heyecana sahne olan Premier Lig, heyecanlı karşılaşmaları, nefes kesen golleri ve büyülü atmosferi ile 9 Ağustos’ta geri dönüyor. 9 Milyar Euroluk toplam takım değeriyle dünyanın açık ara en değerli ligi niteliğindeki, geçtiğimiz sezon statlarındaki doluluk oranı %95’e ulaşan, maç başına izleyici adedi 1.35 milyarı bulan Premier Lig, bu yıl da S Sport ve S Sport Plus ekranlarında olacak.

Son şampiyon Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham, UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu, yeni menajeri Frank Lampard yönetimindeki Chelsea, şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen Manchester United, Mesut Özil’li Arsenal, yenilenen kadrosuyla sezona iddialı giren Everton, performanslarıyla bizleri gururlandıran Cenk Tosun ve Çağlar Söyüncü gibi milli yıldızlarıyla Premier Lig bu sezon da kıyasıya mücadelelere sahne olacak.

Sezonun ilk karşılaşması: Liverpool-Norwich City

Premier Lig 2019/20 sezonu 09 Ağustos saat 22.00’de oynanacak Liverpool-Norwich City karşılaşması ile başlıyor. Sezonun ilk karşılaşması S Sport ve S Sport Plus’tan naklen yayınlanacak.

Ağustos ayında 22 canlı karşılaşma S Sport ekranlarında ve S Sport Plus’ta

Premier Ligin ilk haftasında S Sport ve S Sport Plus’ta canlı yayınlanacak diğer karşılaşmalar ise şöyle; 10 Ağustos saat 14.30’da son iki sezonun şampiyonu Manchester City- West Ham United ile karşılaşıyor. Aynı gün saat 17.00’de Cenk Tosun'un takımı Everton, Crystal Palace deplasmanına çıkıyor. 19.30’da ise Tottenham ve Aston Villa karşılaşıyor.

11 Ağustos Pazar günü saat 18.30’da Premier Ligin iki güçlü takımı Manchester United ve Chelsea karşılaşması ekrana geliyor. Mesut Özil’li Arsenal ise Newcastle

United karşılaşması ise 11 Ağustos Pazar günü saat 16:00’da S Sport ve S Sport Plus’ta canlı yayınlanacak. Premier Lig’in açılış haftasında 10 Ağustos Cuma günü 17.00’de oynanacak Watford – Brighton maçı da sadece S Sport Plus’ta yayınlanacak.

Premier Lig ile anlaşmasını 2022’ye kadar yenileyen Saran Group bünyesindeki S Sport, 2019/20 sezonunda toplam 200 karşılaşmayı canlı olarak ekrana getirecek. Ayrıca, futbol severler karşılaşmaları S Sport Plus uygulamasına üye olarak, uygulamanın çoklu ekran özelliğiyle, diledikleri yerden ve cihazdan takip edebilecekler. Kullanıcılar S Sport Plus’ı 7 Günlük Ücretsiz Deneme süresi boyunca akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarlarına indirerek yayınları takip edebiliyorlar. Ayrıca yine devam eden yeni sezon kampanyası ile 7 Günlük Deneme süresi sonunda ilk 4 ay boyunca ayda sadece 9,99 TL’ye S Sport Plus aylık paketine üye olabiliyorlar.

Bu sezon Premier Lig’de İzleyeceğimiz Yeni Yıldızlar

Dünyanın en değerli ligi unvanına sahip Premier Lig’de takımlar bu yaz döneminde de Avrupa liglerinin önemli yıldızlarını transfer ederek kadrolarını güçlendirdiler. Geçtiğimiz sezon ligde istediğini bulamayan Arsenal, Nicolas Pépé’yi 80 milyon euroya Lille’den transfer ederek yaz döneminin en flaş transferine imza attı. Şampiyon Manchester City de Atletico Madrid’in yıldız ön liberosu Rodri’yi 70 milyon euroya kadrosuna katarak, önemli bir takviye yaptı. Son iki sezonda transfer yapamayan Tottenham başka bir flaş transferle 65 milyon euroya Lyon’dan Ndombélé’yi alarak oldukça başarılı bir yaz transfer dönemini geride bıraktı.