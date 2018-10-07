Premier Lig'de çılgın maç ! Muhteşem geri dönüş...

İngiltere Premier Lig’in 8. haftası, muhteşem bir geri dönüş maçına sahne oldu. Sahasında Newcastle United ile karşılaşan Manchester United, ilk 10 dakikada 2-0 geriye düştüğü maçı son 20 dakikada bulduğu gollerle 3-2 kazanmayı başardı. Manchester United’ın tartışılan teknik adamı Jose Mourinho, son dakikada Alexis Sanchez’in attığı golle az da olsa rahatladı.

Maça Newcastle United fırtına gibi başladı. Henüz 7. dakikada Kenedy ile öne geçen Newcastle United, 10. dakikada Muto Yoshinori ile farkı ikiye çıkardı. Üç dakikada bulunan iki golle Manchester United deplasmanında öne geçen Newcastle United, Old Trafford’da ilk 10 dakikada iki farklı üstünlüğü yakalayan ilk takım olarak tarihe geçti. Bu gollerden sonra Old Trafford’da homurdanmalar başlarken, Jose Mourinho için zor dakikalar da başladı. Sezon başından beri takımına istediği futbolu oynatamayan ve aldığı sonuçlarla tartışma konusu olan Jose Mourinho, büyük stres altına girdi. Sahasında 2-0 geriye düşen Manchester United’da Jose Mourinho, büyük bir risk alarak stoper Eric Bailly’nin yerine hücuma dönük orta saha Juan Mata’yı oyuna sürdü. Ancak bu değişiklik de Manchester United’ın ilk yarıda farkı azaltmasını sağlayamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Newcastle United üstünlüğü ile tamamlanırken, Manchester United Menajeri Jose Mourinho, ikinci yarıya Marouane Fellaini hamlesi ile başladı. Scott McTominay’in yerine Belçikalı yıldızı oyuna alan Jose Mourinho, hava topu üstünlüğünü ele geçirmeye çalıştı. Ancak iyi kapanan Newcastle United savunması, Manchester United’a uzun süre gol şansı tanımadı. Bir türlü hücum oyuncularından beklediği katkıyı alamayan Jose Mourinho, Marcus Rashford’un yerine Alexis Sanchez’i oyuna alarak son kozunu oynadı. Karşılaşmanın 67. dakikasında yapılan bu değişiklik, hemen etkisini gösterdi.

Hücumda daha hareketli bir görüntüye bürünen Manchester United, 70. dakikada Juan Mata ile farkı bire indirdi. Tüm hatları ile saldıran ve Newcastle United savunmasını bunaltan Manchester United, Anthony Martial’ın 76. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Altı dakika içinde gelen iki golle hem taraftarlarını hem de Jose Mourinho’yu heyecanlandıran Manchester United, baskıyı iyice arttırdı. Maçın son anlarına girilirken sahneye çıkan Alexis Sanchez, 90. dakikada attığı golle Manchester United’a üç puanı kazandırdı.

Son 20 dakikada muhteşem bir geri dönüşe imza atan Manchester United, puanını 13 yaparken 8. sıraya yükseldi. Henüz ligde galibiyeti bulunmayan Newcastle United ise 2 puanla 19. sırada yer aldı.