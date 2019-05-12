Premier Lig'de şampiyon Manchester City

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Manchester City ile Brighton karşılaştı. 27'de Murray'nin golüyle kısa süreli bir şok yaşayan Manchester ekibi, 1 dakika sonra Aguero ile durumu 1-1 yaptı.
City, 38'de Laporte, 63'te Mahrez ve 72. dakikada İlkay Gündoğan'ın golleriyle sahadan 4-1 galip ayrılarak 98 puanla şampiyonluğa ulaştı. Wolverhampton'ı 2-0 yenen Liverpool ise 97 puanla ligi ikinci sırada bitirdi.
Mücadele sonrası büyük sevinç yaşayan Manchester Cityli oyuncular, şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Tottenham 2 - 2 Everton
Burnley 1 - 3 Arsenal
Leicester City 0 - 0 Chelsea
Fulham 0 - 4 Newcastle United
Watford 1 - 4 West Ham United
Crystal Palace 5 - 3 Bournemouth
Manchester United 0 - 2 Cardiff City
Southampton 1 - 1 Huddersfield Town