Premier Lig'de şampiyon Manchester City

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Manchester City ile Brighton karşılaştı. 27'de Murray'nin golüyle kısa süreli bir şok yaşayan Manchester ekibi, 1 dakika sonra Aguero ile durumu 1-1 yaptı.

City, 38'de Laporte, 63'te Mahrez ve 72. dakikada İlkay Gündoğan'ın golleriyle sahadan 4-1 galip ayrılarak 98 puanla şampiyonluğa ulaştı. Wolverhampton'ı 2-0 yenen Liverpool ise 97 puanla ligi ikinci sırada bitirdi.

Mücadele sonrası büyük sevinç yaşayan Manchester Cityli oyuncular, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Tottenham 2 - 2 Everton

Burnley 1 - 3 Arsenal

Leicester City 0 - 0 Chelsea

Fulham 0 - 4 Newcastle United

Watford 1 - 4 West Ham United

Crystal Palace 5 - 3 Bournemouth

Manchester United 0 - 2 Cardiff City

Southampton 1 - 1 Huddersfield Town