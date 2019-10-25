Rhys Daly: Mesut Özil için Fenerbahçe doğru adres değil

Son dönemde Unai Emery ile yaşadığı sorunlar sebebiyle kadroda kendisine yer bulamayan ve Arsenal'de istenmeyen adam haline gelen Mesut Özil ile Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği iddia ediliyordu.

MESUT ÖZİL ANTRENMANDA ŞOV YAPTI

Skysports yazarlarından Rhys Daly, köşe yazısında Fenerbahçe'nin Mesut Özil için doğru adres olmadığını söyledi.

Köşe yazısında Rhys Daly, "Mesut, hala 1. sınıf bir oyuncu. Arsenal'e çok şey katabileceğini düşünüyorum. Orada açıkca bir sorun var ve bu sorunun bir çözümü olmalı. Mesut, Arsenal'den ayrılacak gbi fakat olası bir ayrılıkta herkes için en iyisi olmalı. Fenerbahçe'nin Mesut Özil için doğru adres olduğunu düşünmüyorum. Saygısızlık etmek istemem fakat o daha iyi takımlarda oynayabilecek bir oyuncu" yorumunda bulundu.

Rhys Daly köşe yazısını, "Muhtemelen Mesut Özil'in maaşı kulüp için büyük bir sorun teşkil ediyor ve Unai Emery'e onu oynatmaması söylenmiş olabilir. Maaşı bu kadar yüksek olan bir oyuncuyu nasıl elden çıkarabilirsiniz?" diyerek tamamladı.

Mesut Özil, Arsenal forması ile bu sezon yalnızca 2 maça çıktı ve 142 dakika sahada kalabildi..

