Romelu Lukaku'ya Inter kancası

Serie A'yı dördüncü sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkı kazanan Inter, yeni sezonda forvet hattını Manchester United'ın golcüsü ile güçlendirmeyi planlıyor.

Mirror'da yer alan habere göre teknik direktörlüğe Antonio Conte'yi getiren Inter, İngiliz ekibi ile beklentilerin altında bir sezon geçiren Belçikalı forvet Romelu Lukaku ile anlaşmaya hazırlanıyor.

Transferin önündeki tek engel ise Manchester United için Lukaku için talep ettiği bonservis ücreti olarak görülüyor. İngiliz ekibi, Lukaku için 75 milyon sterlin isterken, İtalyan ekibi bu ücrette indirime gidilmesini öne sürüyor.

2017-18 sezonunun başında Everton'dan Manchester United'a transfer olan Belçikalı yıldız, İngiliz ekibi ile bugüne dek çıktığı 96 maçta 42 gol attı, 13 asist kaydetti.

