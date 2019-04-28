Sheffield United 12 yıl sonra Premier Lig'e yükseldi!

Sahasında Blackburn Rovers'ı 2-1 yenen Norwich City, bu sezon Premier Lig'e yükselen ilk takım olmuştu. Norwich City en son 3 yıl önce Premier Lig'de mücadele etmişti. Championship'te 91 puana ulaşan Norwich'in toplamda sekiz sezonluk bir Premier Lig tecrübesi var.

Sheffield United, 88 puanla İngiltere Championship'te ilk 2 sırayı garantileyerek 12 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü.

Sahasında Ipswich Town’u 2-0 mağlup eden Sheffield United, Leeds'in Aston Villa maçında puan kaybetmesiyle Norwich'in ardından Premier Lig'e yükselen 2. takım oldu.

Sheffield United son olarak 2006-2007 sezonunda Premier Lig’de mücadele etmişti.

