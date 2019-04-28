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  5. 28 Nisan 2019 20:20

Sheffield United 12 yıl sonra Premier Lig'e yükseldi!

Sheffield United, Leeds United'ın Aston Villa maçında puan kaybetmesiyle Norwich'in ardından Premier Lig'e yükselen 2. takım oldu.

Sheffield United 12 yıl sonra Premier Lig'e yükseldi!
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Sahasında Blackburn Rovers'ı 2-1 yenen Norwich City, bu sezon Premier Lig'e yükselen ilk takım olmuştu. Norwich City en son 3 yıl önce Premier Lig'de mücadele etmişti. Championship'te 91 puana ulaşan Norwich'in toplamda sekiz sezonluk bir Premier Lig tecrübesi var.

Sheffield United, 88 puanla İngiltere Championship'te ilk 2 sırayı garantileyerek 12 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü.

Sahasında Ipswich Town’u 2-0 mağlup eden Sheffield United, Leeds'in Aston Villa maçında puan kaybetmesiyle Norwich'in ardından Premier Lig'e yükselen 2. takım oldu.

Sheffield United son olarak 2006-2007 sezonunda Premier Lig’de mücadele etmişti.

Sheffield United , İngiltere Premier Lig
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