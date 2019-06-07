  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İngiltere Ligi
  5. 07 Haziran 2019 12:26

Slaven Bilic, West Bromwich Albion'la anlaşmak üzere

Geçtiğimiz Şubat ayında Al Ittihad'dan ayrılan Slaven Bilic, Championship Ligi'nde yer alan West Bromwich Albion'ı çalıştırmaya hazırlanıyor.

Slaven Bilic, West Bromwich Albion'la anlaşmak üzere
A+ A-

Slaven Bilic'in West Bromwich Albion ile ikinci kez görüştüğü ve anlaşma sağlamaya çok yakın olduğu belirtildi.

The Telegraph'ta yer alan habere göre; West Bromwich'in, Bilic'in West Ham United'da geçirdiği 2 yıllık dönemden oldukça etkilendiği ve kulübü tekrar Premier Lig'e taşıyacak teknik adam olarak gördüğü ifade edildi.

Beşiktaş'ın ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ve Arabistan temsilcisi Ittıhad'da görev yapan Bilic, Şubat ayından bu yana yeni kulüp arayışlarını sürdürüyor.

slaven bilic , West Bromwich Albion , west ham united
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM