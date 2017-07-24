Tarihi transfer tamam ! City imzayı attırdı !

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, sol bek Benjamin Mendy’yi 49.2 milyon pound’a transfer ettiğini resmen açıklarken tarihin en pahalı savunma oyuncusu transferlerinden birine imza atıldı.

23 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu sağlık kontrollerinin ardından 5 yıllık sözleşmeye imza atarken Manchester City’nin ABD’deki sezon öncesi kampına katıldı.

İmza sonrası konuşan Mendy, “Gurur douyum. En başından beri istediğim şey buydu. Ailemle konuştum ve net olarak kararımı verdim” ifadelerini kullandı.

İngiliz ekibi Kyle Walker ve Danilo’nun ardından bir bek oyuncusunu daha kadrosuna katmış oldu.

Senegal asıllı Fransız yıldız geçen sezon Marsilya’dan Monaco’ya 13 milyon euro bedelle transfer olmuştu.